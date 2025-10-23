В Краснодарском крае легализовали гостевые дома

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятый в окончательном чтении законопроект, подчеркнул, что легализация деятельности гостевых домов — шаг к цивилизованному упорядочению важной для санаторно-курортной отрасли сферы, выводу бизнеса из тени, лучшей защите прав потребителей и снижению нагрузки на коммунальную инфраструктуру прибрежных городов, а также к росту доходов краевого и местных бюджетов. Он добавил, что для Кубани, где курортная отрасль является ключевой для экономики, эксперимент особенно значим: многие объекты расположены в индивидуальных жилых домах, где по действующему законодательству гостиничные услуги запрещены; пилот позволит взвесить плюсы и минусы такого подхода и давно назревший пересмотр требований к качеству услуг логично начать именно в регионе.