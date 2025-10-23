Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае легализовали гостевые дома

КРАСНОДАР, 23 октября, ФедералПресс. Одним из ключевых вопросов сессии заксобрания Краснодарского края стала инициатива губернатора о запуске эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов на территории региона.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Безусловно, проведение эксперимента выявит все “за” и “против” такого подхода к организации деятельности подобных средств размещения. Но очевидно, что необходимость пересмотра отношения к качеству предоставляемых миллионам туристов услуг давно назрела. И вполне логично, что одной из стартовых площадок для эксперимента была выбрана именно Кубань», — заявил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Документ, подготовленный в рамках реализации соответствующего федерального закона, устанавливает дату начала эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в Краснодарском крае — 1 ноября 2025 года. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в крае действует порядка 5 тыс. таких объектов, принявших по итогам прошлого года 5,5 млн отдыхающих, и отметил: гостевые дома должны быть внесены в реестр, соответствовать требованиям (в том числе по безопасности) и уплачивать налоги, поскольку региону важны сохранение бизнеса, занятость и налоговые поступления.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятый в окончательном чтении законопроект, подчеркнул, что легализация деятельности гостевых домов — шаг к цивилизованному упорядочению важной для санаторно-курортной отрасли сферы, выводу бизнеса из тени, лучшей защите прав потребителей и снижению нагрузки на коммунальную инфраструктуру прибрежных городов, а также к росту доходов краевого и местных бюджетов. Он добавил, что для Кубани, где курортная отрасль является ключевой для экономики, эксперимент особенно значим: многие объекты расположены в индивидуальных жилых домах, где по действующему законодательству гостиничные услуги запрещены; пилот позволит взвесить плюсы и минусы такого подхода и давно назревший пересмотр требований к качеству услуг логично начать именно в регионе.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше