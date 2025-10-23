В Краснодарском крае легализовали гостевые дома

«Безусловно, проведение эксперимента выявит все “за” и “против” такого подхода к организации деятельности подобных средств размещения. Но очевидно, что необходимость пересмотра отношения к качеству предоставляемых миллионам туристов услуг давно назрела. И вполне логично, что одной из стартовых площадок для эксперимента была выбрана именно Кубань», — заявил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Документ, подготовленный в рамках реализации соответствующего федерального закона, устанавливает дату начала эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в Краснодарском крае — 1 ноября 2025 года. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в крае действует порядка 5 тыс. таких объектов, принявших по итогам прошлого года 5,5 млн отдыхающих, и отметил: гостевые дома должны быть внесены в реестр, соответствовать требованиям (в том числе по безопасности) и уплачивать налоги, поскольку региону важны сохранение бизнеса, занятость и налоговые поступления.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятый в окончательном чтении законопроект, подчеркнул, что легализация деятельности гостевых домов — шаг к цивилизованному упорядочению важной для санаторно-курортной отрасли сферы, выводу бизнеса из тени, лучшей защите прав потребителей и снижению нагрузки на коммунальную инфраструктуру прибрежных городов, а также к росту доходов краевого и местных бюджетов. Он добавил, что для Кубани, где курортная отрасль является ключевой для экономики, эксперимент особенно значим: многие объекты расположены в индивидуальных жилых домах, где по действующему законодательству гостиничные услуги запрещены; пилот позволит взвесить плюсы и минусы такого подхода и давно назревший пересмотр требований к качеству услуг логично начать именно в регионе.