Жители Новосибирска стали пить меньше алкоголя

Несмотря на позитивный тренд, новосибирцы все еще заметно опережают не только средний по стране уровень, который составляет меньше восьми литров, но и жителей столиц. Например, в Москве выпивают почти вдвое меньше — около пяти литров на душу населения, а в Санкт-Петербурге показатель составляет 6,55 литров на человека в год.