Жители Новосибирска стали пить меньше алкоголя

Об этом говорит последняя статистика, опубликованная минздравом. По ее данным, к сентябрю этого года каждый житель Новосибирской области в среднем выпил чуть более 8,5 литров чистого алкоголя. В начале года этот показатель равнятся ровно девяти литрам на душу населения.
Несмотря на позитивный тренд, новосибирцы все еще заметно опережают не только средний по стране уровень, который составляет меньше восьми литров, но и жителей столиц. Например, в Москве выпивают почти вдвое меньше — около пяти литров на душу населения, а в Санкт-Петербурге показатель составляет 6,55 литров на человека в год.
Самый резкий контраст наблюдается при сравнении с республиками Северного Кавказа, которые являются абсолютными лидерами по трезвости. В Чечне годовой показатель составляет всего 0,13 литра, в Ингушетии — 0,62 л, а в Дагестане — 0,89 л.