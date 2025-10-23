Путин назвал причины демографической ситуации, сложившейся в России

«Речь идет о будущем нашей страны… Как вы знаете, для нас свои последствия имеет и дает знать эхо двух демографических ям — это трагические потери времен Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной войны, и кризисного периода 90-х годов, которые произошли сразу же после развала Советского Союза», — сказал глава государства на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики.