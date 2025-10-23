Ричмонд
Путин назвал причины демографической ситуации, сложившейся в России

Путин рассказал о причинах демографической ситуации в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о причинах демографической ситуации в России, отметив, что последствия Великой Отечественной войны и кризиса 1990-х годов дают о себе знать до сих пор.

Путин проводит в четверг первое заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Речь идет о будущем нашей страны… Как вы знаете, для нас свои последствия имеет и дает знать эхо двух демографических ям — это трагические потери времен Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной войны, и кризисного периода 90-х годов, которые произошли сразу же после развала Советского Союза», — сказал глава государства на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики.

