«Всю плешь проела». Путин пошутил о настойчивости Голиковой

«Татьяна Алексеевна постоянно, постоянно всем своим коллегам в правительстве и мне тоже всю плешь проела по поводу того, как надо финансово поддерживать семьи. И это правильно, без этого очень трудно решать демографические проблемы», — сказал Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.