«Всю плешь проела». Путин пошутил о настойчивости Голиковой

Путин пошутил, что Голикова всю плешь проела с вопросами поддержки семей.

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова ему «всю плешь проела» с вопросами поддержки семей с детьми.

«Татьяна Алексеевна постоянно, постоянно всем своим коллегам в правительстве и мне тоже всю плешь проела по поводу того, как надо финансово поддерживать семьи. И это правильно, без этого очень трудно решать демографические проблемы», — сказал Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

