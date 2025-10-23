Путин призвал сохранить этнокультурный баланс российского общества

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность сохранения этнокультурного баланса российского общества.
Глава государства подчеркнул, что ответить на демографический вызов можно только за счет развития собственного демографического потенциала, сбережения и приумножения численности всех коренных народов России, поддержки традиций большой многодетной семьи, развития программ возвращения на Родину русских и русскоговорящих людей.
«В этом залог нашего будущего — сохранение этнокультурного баланса российского общества, прочности нашего суверенитета», — сказал Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.