Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь объяснил демонтаж двух детских площадок в Каменске-Шахтинском

Площадки на улицах Красной и Танкистов в Каменске-Шахтинском оказались опасными для детей.

Источник: Комсомольская правда

Две детские площадки на улицах Красной и Танкистов в Каменске-Шахтинском оказались потенциально опасными из-за некачественной работы подрядчика. В связи с этим их демонтируют, пояснил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона добавил, что контракт с недобросовестным исполнителем уже расторгли. Также организацию внесут в реестр недобросовестных поставщиков.

— До конца 2025 года будет найден надежный подрядчик, который изготовит и установит современные, безопасные и соответствующие всем ГОСТам детские комплексы. Площадки скоро вернутся на свои места, — добавил Юрий Слюсарь.

Губернатор посоветовал властям муниципалитетов сразу же разъяснять жителям подобные ситуации, а также оперативно отвечать на любые другие вопросы по благоустройству.

Напомним, некачественную детскую площадку накануне также нашли в Морозовске. В этом случае подрядчика обязали переделать работу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше