Юрий Слюсарь объяснил демонтаж двух детских площадок в Каменске-Шахтинском

Две детские площадки на улицах Красной и Танкистов в Каменске-Шахтинском оказались потенциально опасными из-за некачественной работы подрядчика. В связи с этим их демонтируют, пояснил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона добавил, что контракт с недобросовестным исполнителем уже расторгли. Также организацию внесут в реестр недобросовестных поставщиков.
— До конца 2025 года будет найден надежный подрядчик, который изготовит и установит современные, безопасные и соответствующие всем ГОСТам детские комплексы. Площадки скоро вернутся на свои места, — добавил Юрий Слюсарь.
Губернатор посоветовал властям муниципалитетов сразу же разъяснять жителям подобные ситуации, а также оперативно отвечать на любые другие вопросы по благоустройству.
Напомним, некачественную детскую площадку накануне также нашли в Морозовске. В этом случае подрядчика обязали переделать работу.
