Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 24 октября 2025

Отключение отопления в Иркутске 24 октября 2025 коснется Правобережного и Октябрьского округов. По информации оператора тепловых сетей, рабочие займутся ремонтом для предотвращения аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Иркутске 24 октября 2025.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Декабрьских Событий, 13, Советской, 74 и обслужим тепломеханическое оборудование на ЦТП, — говорится в сообщении оператора.
Также это значит, что некоторым сибирякам придется провести пару часов без горячей воды. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение отопления в Иркутске 24 октября 2025 можно узнать в фотокарточках ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
