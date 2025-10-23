Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 24 октября 2025

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 24 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 24 октября 2025 коснется Правобережного и Октябрьского округов. По информации оператора тепловых сетей, рабочие займутся ремонтом для предотвращения аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 24 октября 2025.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Декабрьских Событий, 13, Советской, 74 и обслужим тепломеханическое оборудование на ЦТП, — говорится в сообщении оператора.

Также это значит, что некоторым сибирякам придется провести пару часов без горячей воды. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение отопления в Иркутске 24 октября 2025 можно узнать в фотокарточках ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усолье-Сибирском участились случаи телефонного мошенничества — за один день поступило семь сообщений. Одна из жертв отдала 800 тысяч.