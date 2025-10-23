«Невозможно проконтролировать, особенно воровство». Лукашенко высказался об организации питания детей в школах

На совещании с правительством 23 октября президент Беларуси Александр Лукашенко поинтересовался, как выстроена система питания детей в школах с учетом данных ранее поручений. Фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства напомнил, что вопрос питания детей в школах на его постоянном контроле.
«Я вас неоднократно предупреждал: обворовывать детей, травить их некачественной едой — преступно! И поручил тогда выработать нормальную систему», — напомнил президент (здесь подробнее).
Александр Лукашенко озвучил идею, что для детей могли бы готовить где-то централизованно. Например, в Минске на одной кухне, а потом развозить по школам.
«Не приближенным отдадим этот бизнес, а государство возьмет на себя эти обязанности», — подчеркнул белорусский лидер, обращаясь к чиновникам.
Александр Лукашенко отметил, что сейчас в каждой школе столовая — «считай забегаловка».
«Что там готовят? Как готовят? Кто готовит? Трудно представить, хотя вы мне пишите, что у вас все под контролем. Вы что меня неземным человеком считаете? Да невозможно это проконтролировать, особенно воровство. Попадались много раз, уверен, что и сейчас это происходит», — подчеркнул президент.
