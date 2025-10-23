Ричмонд
«Невозможно проконтролировать, особенно воровство». Лукашенко высказался об организации питания детей в школах

Лукашенко сказал о воровстве в школьных столовых.

Источник: Комсомольская правда

На совещании с правительством 23 октября президент Беларуси Александр Лукашенко поинтересовался, как выстроена система питания детей в школах с учетом данных ранее поручений. Фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства напомнил, что вопрос питания детей в школах на его постоянном контроле.

«Я вас неоднократно предупреждал: обворовывать детей, травить их некачественной едой — преступно! И поручил тогда выработать нормальную систему», — напомнил президент (здесь подробнее).

Александр Лукашенко озвучил идею, что для детей могли бы готовить где-то централизованно. Например, в Минске на одной кухне, а потом развозить по школам.

«Не приближенным отдадим этот бизнес, а государство возьмет на себя эти обязанности», — подчеркнул белорусский лидер, обращаясь к чиновникам.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас в каждой школе столовая — «считай забегаловка».

«Что там готовят? Как готовят? Кто готовит? Трудно представить, хотя вы мне пишите, что у вас все под контролем. Вы что меня неземным человеком считаете? Да невозможно это проконтролировать, особенно воровство. Попадались много раз, уверен, что и сейчас это происходит», — подчеркнул президент.

Мы писали, что Александр Лукашенко сказал, что поддержка молодежи в Беларуси не должна переходить в опеку.

Кроме того, депутат Олег Гайдукевич рассказал, как на интервальном голодании похудел на 20 кило за 4,5 месяца: «На завтрак и обед ел все, что хотел. После 14 часов не ел совсем».

