Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс Башкирии напомнил о правилах выпаса домашнего скота

Владельцев скота в Башкирии предупредили об ответственности за выход животных на дороги.

Источник: Комсомольская правда

Владельцев сельскохозяйственных животных в Башкирии предупредили о строгой ответственности за случаи, когда скот бесконтрольно выходит на автомобильные дороги. Как сообщила министр транспорта республики Любовь Минакова, подобные ситуации создают серьезную угрозу для безопасности всех участников движения.

По словам главы ведомства, особенно опасны такие происшествия в ночное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. Минакова подчеркнула, что владельцы животных обязаны обеспечивать их надлежащий присмотр, а органы местной власти — устанавливать четкие правила содержания скота.

Нарушителям, допустившим выход животных на проезжую часть, грозят административные наказания. Как отметила министр, бесконтрольный выгул скота может привести к трагическим последствиям как для людей, так и для самих животных.