Показываем, что происходит на месте провала на улице Харченко

Помимо сотрудников Водоканала, на объекте работает и спецтехника, в том числе подъемные краны и экскаваторы. 21 октября сообщалось, что задействовано больше 10 единиц, в том числе две вдавливающие установки для погружения шпунта.
На одной из фотографий можно заметить, что рядом с таймлапс-камерой, установленной на окне, теперь висит щит. Из-за него, объектив камеры перекрыт.
Напомним, что 22 октября из ямы убрали почти все деревья. Из-за этого могло казаться, что провал стал больше.
Вечером 20 октября грунт просел на углу 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко. Из дома поблизости эвакуировали жильцов. За ночь яма увеличилась до 3 метров в глубину и до 90 «квадратов» в площади.
Эвакуированных местных жителей — больше 60 человек — пока переселили в апартаменты и гостиницы.