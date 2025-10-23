Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Показываем, что происходит на месте провала на улице Харченко

На месте провала на улице Харченко 23 октября продолжают устанавливать шпунтовое ограждение. Как ранее сообщали в городской администрации, работы идут в круглосуточном режиме.

9

Помимо сотрудников Водоканала, на объекте работает и спецтехника, в том числе подъемные краны и экскаваторы. 21 октября сообщалось, что задействовано больше 10 единиц, в том числе две вдавливающие установки для погружения шпунта.

На одной из фотографий можно заметить, что рядом с таймлапс-камерой, установленной на окне, теперь висит щит. Из-за него, объектив камеры перекрыт.

Напомним, что 22 октября из ямы убрали почти все деревья. Из-за этого могло казаться, что провал стал больше.

Вечером 20 октября грунт просел на углу 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко. Из дома поблизости эвакуировали жильцов. За ночь яма увеличилась до 3 метров в глубину и до 90 «квадратов» в площади.

Эвакуированных местных жителей — больше 60 человек — пока переселили в апартаменты и гостиницы.