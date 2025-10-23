Поддержка семей и счастье отцовства и материнства. О чем заявил Путин

Российские семьи, планируя рождение ребенка, должны быть уверены в том, что этот шаг не ухудшит, а лишь улучшит их положение: «Совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы люди — прежде всего, конечно, молодые — искренне стремились обрести счастье материнства и счастье отцовства, реализоваться в воспитании детей и были бы уверены в том, что государство в нужный момент окажет поддержку, что называется, подставит плечо, сделает все необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а, напротив, поднимало ее статус».