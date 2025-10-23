Поддержка семей и счастье отцовства и материнства. О чем заявил Путин

Он также посоветовал молодежи не откладывать «на потом» счастье отцовства и материнства.
ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.
О поддержке семей, льготной ипотеке и маткапитале
Поддержка семей является «однозначным приоритетом» и важнейшим направлением национальных проектов.
Правительство старается сохранить все инструменты льготной ипотеки: «В основном-то все, что сохранилось у нас из льготной ипотеки, направлено именно на семьи с детьми».
О совершенствовании маткапитала нужно думать, но нельзя «распылить его на второстепенные вещи».
О демографическом вызове
Сбережение и приумножение численности всех коренных народов России может быть ответом на демографический вызов: «Глубоко убежден, ответить на демографический вызов мы можем только за счет развития собственного демографического потенциала, сбережения и приумножения численности всех коренных народов России, поддержки традиции большой многодетной семьи, развития программ возвращения на родину наших соотечественников, русских и русскоговорящих людей, составляющих государство, образующую основу нашего общества».
Залог будущего России заключается «в сохранении этнокультурного баланса российского общества» и в прочности суверенитета.
Россия наряду с другими развитыми странами мира столкнулась с проблемой снижения рождаемости: «Для нас свои последствия имеет и дает знать “эхо” двух “демографических ям” — это трагические потери времен Второй мировой — для нас Великой Отечественной — войны и кризисного периода 1990-х годов, которые произошли сразу же после развала Советского Союза».
Различные страны пытаются справиться с вызовами низкой рождаемости при помощи неконтролируемой и хаотичной миграции, но это не выбор России: «Наш выбор однозначен — это всемерная поддержка семьи».
О рождении детей
Решение о рождении ребенка должно оставаться частным делом каждого человека и каждой семьи: «В этой сфере не может и не должно быть никакого давления».
Российские семьи, планируя рождение ребенка, должны быть уверены в том, что этот шаг не ухудшит, а лишь улучшит их положение: «Совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы люди — прежде всего, конечно, молодые — искренне стремились обрести счастье материнства и счастье отцовства, реализоваться в воспитании детей и были бы уверены в том, что государство в нужный момент окажет поддержку, что называется, подставит плечо, сделает все необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а, напротив, поднимало ее статус».
Отцовство и материнство — это счастье: «И не нужно счастье откладывать на потом».
Решение проблем с рождаемостью начинается в умах людей и напрямую связано с мировоззрением россиян: «Очень важно, чтобы уважение к большой многодетной семье, любовь к детям, в которых воплощается будущее нашего народа, все эти ценности стали объединяющими для новых поколений».
Представления россиян о желаемом количестве детей в семье выросли и сейчас составляют свыше трех: «Не раз говорил, семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой и естественным образом жизни в нашей стране».