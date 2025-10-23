На третий день туманов в Омске, сотрудники ГИБДД написали памятку водителям

Также в ведомстве напомнили, что в условиях тумана расстояние до объектов может казаться большим, чем в действительности, и поэтому при подъезде к «зебре», нужно заранее снижать скорость, а при движении в условиях недостаточной видимости, необходимо использовать противотуманные фары.