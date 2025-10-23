На третий день туманов в Омске, сотрудники ГИБДД написали памятку водителям

Сегодня, 23 октября, на третий день туманов, окутывающих город по утрам, сотрудники Госавтоинспекции Омской области выпустили рекомендации для омских водителей. Главным советом стала рекомендация не использовать автомобиль во время ухудшения метеорологических и дорожных условий.
«Уважаемые водители! В связи с метеорологическими условиями — сезонным перепадом температур на территории нашего региона наблюдается образование тумана, что в первую очередь должны учитывать автолюбители, двигающиеся по загородным автодорогам. Госавтоинспекция Омской области рекомендует при ухудшении метеорологических и дорожных условий воздержаться от запланированных поездок», — говорится в сообщении телеграм-канала «Госавтоинспекция Омской области».
Также в ведомстве напомнили, что в условиях тумана расстояние до объектов может казаться большим, чем в действительности, и поэтому при подъезде к «зебре», нужно заранее снижать скорость, а при движении в условиях недостаточной видимости, необходимо использовать противотуманные фары.