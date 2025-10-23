Ричмонд
В Калининграде открыли первую часть сквера за башней Врангеля

Работы оценивала глава администрации Елена Дятлова.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде открыли первую часть Каштанового парка за башней Врангеля. Одними из первых на месте побывали журналисты «Клопс».

Ограждения на участке от Пролетарской до Ракитной убрали утром в четверг, 23 октября. Проверять работы приехала глава администрации Елена Дятлова.

У входа в парк установлена стела из нержавеющей кортеновской стали, на ней изображён лист каштана. Появились скамейки, урны, фонари, новые кустарники.

В некоторых местах посетители могут попасть в ловушку: дорожки для велосипедистов и пешеходов пересекаются, а обзор закрывают растения.

Не получили долгожданного простора пешеходы и после демонтажа трамвайных путей — тротуары здесь остались прежней ширины. Зато «подобрела» проезжая часть на перекрёстке с Баранова.

Второй этап благоустройства затронет часть парка до улицы Партизанской. Сейчас ведётся бумажная работа, строительство планируют начать в 2026 году и завершить в 2027-м.

Благоустройством первой очереди занималась компания «Техстрой Проект». Подрядчик выполнил работы за 24 млн рублей.