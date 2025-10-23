«Отходов половина. Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, а пища была не остывшей?» Лукашенко сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы

«Отходов половина. Это нормально? Что сделали для того, чтобы этого не было? Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, чтобы пища была не остывшей?», — сказал президент и с горечью отметил, что при каждой школе можно содержать животноводческий комплекс, чтобы отходами завтраков и обедов кормить животных.