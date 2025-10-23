Ричмонд
«Отходов половина. Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, а пища была не остывшей?» Лукашенко сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы

Лукашенко: половина еды из школьных столовых идет в отходы.

Источник: Комсомольская правда

На совещании с правительством 23 октября президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на то, чем в школьных столовых кормят детей, и почему они эту еду часто есть не хотят. Фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Отходов половина. Это нормально? Что сделали для того, чтобы этого не было? Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, чтобы пища была не остывшей?», — сказал президент и с горечью отметил, что при каждой школе можно содержать животноводческий комплекс, чтобы отходами завтраков и обедов кормить животных.

По словам президента, треть учащихся питаются в школах. Государство тратит на это большие деньги. Александр Лукашенко вспомнил 90-е годы, годы после аварии на Чернобыльской АЭС, когда была идея из-за отсутствия средств вообще упразднить школьное питание. Но в то время, особенно в деревнях, хороший обед для ребенка в школьной столовой — это порой был единственный полноценный за день прием пищи, семьи не имели возможности детей нормально накормить. Поэтому школьное питание и сохранили.

Кстати, Александр Лукашенко высказался об организации питания детей в школах: «Невозможно проконтролировать, особенно воровство».

Мы писали, что депутат Олег Гайдукевич рассказал, как на интервальном голодании похудел на 20 кило за 4,5 месяца: «На завтрак и обед ел все, что хотел. После 14 часов не ел совсем».

