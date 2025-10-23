В Иркутской области в ноябре начнут строительство обхода села Шерагул

Строительство транспортного обхода села Шерагул начнут в ноябре в Тулунском районе Иркутской области на трассе Новосибирск — Иркутск. Работы выполнят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Строительство разбито на три этапа. Во время первого специалисты сделают участок длиной 4,2 км. Всего они построят четырехполосную автомобильную дорогу общей протяженностью 11,2 км с разворотными петлями, надземным пешеходным переходом, освещением и остановочными пунктами.
Главным элементом новой трассы станет путепровод над Транссибирской железной дорогой. Это избавит автомобилистов от ожидания на ж/д переезде. Обход позволит вывести транзитный транспорт из села Шерагул и снизить нагрузку на его центральную улицу, по которой сейчас проходит трасса Р-255 «Сибирь». Завершить строительство обхода планируют в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.