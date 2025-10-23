В Иркутской области в ноябре начнут строительство обхода села Шерагул

Главным элементом новой трассы станет путепровод над Транссибирской железной дорогой. Это избавит автомобилистов от ожидания на ж/д переезде. Обход позволит вывести транзитный транспорт из села Шерагул и снизить нагрузку на его центральную улицу, по которой сейчас проходит трасса Р-255 «Сибирь». Завершить строительство обхода планируют в 2027 году.