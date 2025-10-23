Фестиваль русской набойки прошел в Павловском Посаде

Седьмой фестиваль «День русской набойки. Ремесло как искусство» прошел 17 и 18 октября в Музее истории русского платка и шали в Павловском Посаде Московской области. Мероприятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Событие объединило мастеров традиционного промысла из разных регионов России, а также гостей из Эстонии. Для посетителей фестиваля провели интерактивные мастер-классы. Все желающие смогли освоить технику кубовой и верховой набойки и поучаствовать в создании авторских платков и салфеток. На дефиле и «Шоу платков» гостям продемонстрировали влияние традиционного промысла на современный дизайн.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.