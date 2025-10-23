Жест отчаяния: В Молдове фермер уничтожил тонны винограда из-за отсутствия рынков сбыта

Урожай винограда, выращенный фермером из Каушанского района по системе перголы, был полностью уничтожен недавними дождями.
Раду Чеботарь из села Хаджимус отложил сбор урожая из-за низкого уровня глюкозы в ягодах, но дожди повредили весь его виноград. В отсутствие рынка сбыта мужчина решил выбросить весь урожай.
Около 5 тонн столового винограда сортов «Молдова», «Мускат гамбургский» и «Байконур» были уничтожены после того, как урожай был практически полностью поврежден обильными дождями последних дней, отмечает Noi.md со ссылкой на studio-L.
Раду Чеботарь говорит, что виноград, ранее пострадавший от засухи, должен был быть собран позже, но дожди испортили весь урожай. Чтобы сохранить виноград на следующий год, единственным выходом было выбросить виноград на землю.
Фермер пытался продать урожай на переработку, но завод в Каушанах в этот период виноград не принимает. В Кагуле ему предлагали 85 банов за килограмм, а в Ниспоренах — 2,10 лея. Раду Чеботарь говорит, что по таким ценам он бы понес убытки, поэтому принял болезненное решение уничтожить урожай.
«У меня никогда не было такого сложного года. Я вкладывал тысячи леев на гектар и остался ни с чем», — говорит фермер. Только 30% урожая было превращено в вино. Остальное будет уплотнено в почву трактором.
