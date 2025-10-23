Жест отчаяния: В Молдове фермер уничтожил тонны винограда из-за отсутствия рынков сбыта

Фермер пытался продать урожай на переработку, но завод в Каушанах в этот период виноград не принимает. В Кагуле ему предлагали 85 банов за килограмм, а в Ниспоренах — 2,10 лея. Раду Чеботарь говорит, что по таким ценам он бы понес убытки, поэтому принял болезненное решение уничтожить урожай.