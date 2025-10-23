В Перми создали обладающий памятью формы умный ортез для пальцев

По словам ученых, основные проблемы при переломах пальцев возникают на этапе восстановления. Ключевая опасность кроется не столько в самом переломе, сколько в качестве последующей фиксации. Существующие методы иммобилизации (обездвиживания поврежденного участка) — это громоздкие гипсовые повязки или жесткие пластиковые шины, которые часто приводят к осложнениям. Используемые сейчас ортезы могут недостаточно плотно «обхватывать» палец, также они не позволяют регулировать степень сжатия при рассасывании отека, а некоторые модели ограничивают подвижность соседних здоровых суставов. Все это приводит к неправильному сращению костей и дальнейшей длительной реабилитации.