В Оренбургской области открыли после ремонта мост через реку Карабутак

Мост через реку Карабутак открыли после ремонта в Кваркенском районе Оренбургской области. Его обновили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта.
Сооружение расположено на 18-м километре автомобильной дороги Кваркено — Зеленодольск в селе Аландском. За 40 лет эксплуатации его ни разу капитально не ремонтировали.
Специалисты заменили опоры и пролетное строение. Они обновили мостовое полотно и деформационные швы, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили барьерные ограждения и нанесли разметку.
Современное сооружение длиной почти 49 м имеет две полосы движения и тротуары для пешеходов. Как и все мосты, ремонтируемые или реконструированные в последнее время, он изготовлен из железобетона, рассчитан минимум на 50 лет эксплуатации и способен выдерживать транспорт массой до 100 тонн.
Мост находится на одной из самых протяженных межмуниципальных дорог Кваркенского района. Там проходят школьные маршруты, а также по ней возят пациентов в центральную районную больницу. Во время уборочной кампании трассу используют для транспортировки собранного урожая.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.