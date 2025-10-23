Омский мэр анонсировал односторонне движение на популярной двусторонней дороге

«Движение транспорта по улице Нагибина от строения № 3/1, проезду до улицы Шукшина и по улице Шукшина станет односторонним (до выезда на улицу 2-я Кольцевая). На улице Тютчева, на четной стороне улицы Шукшина на участке от строения № 2 до строения № 6, а также на проезде между улицей Шукшина и улицей Тютчева до пересечения с улицей Нагибина будет введен запрет на остановку транспорта с установкой дорожных знаков 3.27», — говорится в сообщении телеграм-канала «Мэр Омска Сергей Шелест».