Омский мэр анонсировал односторонне движение на популярной двусторонней дороге

Корректировка схемы организации движения коснется ряда улиц в жилом комплексе «Старгород».

Источник: Комсомольская правда

Омский градоначальник анонсировал сегодня, 23 октября, очередное изменение схемы организации движения в Центральном округе. Движение по улицам Нагибина и Шукшина станет односторонним.

«Движение транспорта по улице Нагибина от строения № 3/1, проезду до улицы Шукшина и по улице Шукшина станет односторонним (до выезда на улицу 2-я Кольцевая). На улице Тютчева, на четной стороне улицы Шукшина на участке от строения № 2 до строения № 6, а также на проезде между улицей Шукшина и улицей Тютчева до пересечения с улицей Нагибина будет введен запрет на остановку транспорта с установкой дорожных знаков 3.27», — говорится в сообщении телеграм-канала «Мэр Омска Сергей Шелест».

В сообщении градоначальника не оказалось важной для многих омичей информации — с какого числа начнет действовать новая транспортная схема. Также мэр не уточнил причину такого решения.