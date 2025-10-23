Севастополь в лидерах по росту рождаемости — Голикова

«В 2026 году для 41 региона мы планируем дополнить “демографическое меню” еще одним мероприятием: единовременной выплатой в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье. Поскольку теперь такой статус закреплен законодательно», — отметила она.