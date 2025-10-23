Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Севастополь в лидерах по росту рождаемости — Голикова

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Севастополь вышел в лидеры по росту рождаемости среди других регионов России. Об этом заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«В 18 регионах отмечается рост суммарного коэффициента рождаемости в сентябре 2025 года в годовом выражении. Лидером к сентябрю является город Севастополь», — заявила Голикова.

По ее словам, для повышения рождаемости в стране продолжает действовать демографическая программа. Наиболее востребованной ее услугой стало стало создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка.

«В 2026 году для 41 региона мы планируем дополнить “демографическое меню” еще одним мероприятием: единовременной выплатой в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье. Поскольку теперь такой статус закреплен законодательно», — отметила она.

В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше