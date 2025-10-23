Севастополь в лидерах по росту рождаемости — Голикова

«В 18 регионах отмечается рост суммарного коэффициента рождаемости в сентябре 2025 года в годовом выражении. Лидером к сентябрю является город Севастополь», — заявила Голикова.
По ее словам, для повышения рождаемости в стране продолжает действовать демографическая программа. Наиболее востребованной ее услугой стало стало создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка.
«В 2026 году для 41 региона мы планируем дополнить “демографическое меню” еще одним мероприятием: единовременной выплатой в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье. Поскольку теперь такой статус закреплен законодательно», — отметила она.
В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.