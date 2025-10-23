В Башкирии 19-летняя девушка насмерть разбилась за рулем авто

В Бирске произошло ДТП со смертельным исходом. По информации ГАИ по Башкирии, сегодня, 23 октября, около трех часов ночи 19-летняя девушка за рулем автомобиля ВАЗ-21124 не справилась с управлением при движении по улице Мира и влетела в столб.
— Транспортное средство выехало на обочину и столкнулось с опорой линии электропередачи. В результате аварии девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, — добавили в ГАИ.
Уточняется, что молодая жительница Бирска скончалась до прибытия медиков.
