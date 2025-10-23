Заксобрание назначило новых мировых судей в Омской области

На трехлетний срок полномочия получили пять кандидатов: Олеся Зайцева на участке № 18 в Одесском районе, Снежана Белых на судебном участке № 11 в Любинском районе, Яна Горбунова на участке № 54 в Ленинском районе Омска, Наталья Голикова на участке № 82 в Советском районе Омска и Галина Левченко на участке № 94 в Центральном районе.