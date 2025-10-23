Заксобрание назначило новых мировых судей в Омской области

23 октября Законодательное собрание Омской области назначило новых мировых судей. Подробностями поделился телеграм-канал courts_of_the_Omsk_region.
На трехлетний срок полномочия получили пять кандидатов: Олеся Зайцева на участке № 18 в Одесском районе, Снежана Белых на судебном участке № 11 в Любинском районе, Яна Горбунова на участке № 54 в Ленинском районе Омска, Наталья Голикова на участке № 82 в Советском районе Омска и Галина Левченко на участке № 94 в Центральном районе.
Без ограничения срока полномочий назначены: Евгений Салеев на участок № 8 в Колосовском районе, Евгений Аух на участке № 104 в Тарском районе и Елена Литвинова на судебном участке № 60 в Ленинском районе областного центра.
«К исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 113 в Куйбышевском судебном районе в городе Омске сроком до одного года в связи с наличием вакансий привлечена находящаяся в отставке судья Шаленова Мариям Алжабаевна», — говорится в сообщении.
