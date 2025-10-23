В Чечне прошел фестиваль искусств «Радужные краски детства»

Фестиваль искусств «Радужные краски детства» организовали в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети» в городе Ачхой-Мартан в Чеченской Республике. Об этом сообщили в администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.
Событие собрало сотни школьников и студентов из местных учебных заведений, увлеченных искусством и творчеством. Участниками мероприятия стали учащиеся школ, детских садов и студий дополнительного образования района. Цель фестиваля — поддержка талантливых ребят и создание условий для раскрытия творческих способностей молодежи.
На мероприятии прошли выставки рисунков и фотографий, театральные и танцевальные постановки, музыкальные концерты и литературные состязания. Все желающие могли принять участие в конкурсах рисунка, лепки, вязания, шитья, кулинарии и рукоделия. Кроме того, состоялись встречи с известными деятелями культуры и искусства, мастер-классы и лекции по различным направлениям творчества.
Главным событием фестиваля стала выставка работ юных художников. На ней посетители смогли оценить мастерство начинающих талантов. Победителями конкурсов стали ребята, чьи работы отличались оригинальностью и профессионализмом исполнения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.