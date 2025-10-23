МФЦ Калининградской области признаны одними из лучших в России

Регион одержал победу в номинации «крупная региональная сеть МФЦ», подтвердив высокое качество предоставления государственных и муниципальных услуг.
На конкурсе область представляли пять отделений: калининградский офис на улице Карамзина, а также филиалы в Гвардейске, Гурьевске, Гусеве и Зеленоградске. Жюри оценивало множество параметров — от доступности услуг и организации пользовательского сопровождения до внедрения цифровых технологий и работы контакт-центров.
Заместитель председателя правительства региона Вероника Лесикова отметила, что победа стала результатом постоянного развития: «Чтобы стать лучшими, требуется не только подтверждать прежний уровень, но и достигать новую, более высокую планку». Она напомнила, что Калининградская область была пилотным регионом по внедрению системы «одного окна», а сегодня сеть МФЦ объединяет 29 офисов, которые ежедневно обслуживают около 4,5 тысяч человек.
Конкурс проводился Министерством экономического развития РФ при рекордном числе заявок — 186 от 77 регионов страны. Церемония награждения победителей состоится на всероссийском форуме МФЦ.