В Ростовской области наказали юрфирму, которая не возвращала деньги клиенту

На Дону недовольному клиенту помогли отсудить у юрфирмы выплаченные деньги и моральную компенсацию.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области клиент юридической компании отсудил деньги, которые ему не хотели возвращать. Более того, после суда сумма оказалась еще больше, чем было изначально, рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, клиент сначала заключил договор с фирмой, но почти сразу же отказался от услуг и потребовал вернуть ему плату. Время шло, но реакции не было, тогда он обратился в Роспотребнадзор и попросил о помощи.

В итоге подали иск. Суд обязал юридическую фирму перечислить уже не 25,5 тысячи рублей, а уже 73 тысячи с учетом штрафа, неустойки за использование чужих средств и нанесенного морального вреда.

