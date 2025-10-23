В Ростовской области наказали юрфирму, которая не возвращала деньги клиенту

В Ростовской области клиент юридической компании отсудил деньги, которые ему не хотели возвращать. Более того, после суда сумма оказалась еще больше, чем было изначально, рассказали в управлении Роспотребнадзора.
Как пояснили в ведомстве, клиент сначала заключил договор с фирмой, но почти сразу же отказался от услуг и потребовал вернуть ему плату. Время шло, но реакции не было, тогда он обратился в Роспотребнадзор и попросил о помощи.
В итоге подали иск. Суд обязал юридическую фирму перечислить уже не 25,5 тысячи рублей, а уже 73 тысячи с учетом штрафа, неустойки за использование чужих средств и нанесенного морального вреда.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.