Министр образования Иванец не видит нужды в глобальной перестройке школьного питания, но «домашнее задание» от президента идет выполнять

Белорусская организация школьного питания не нуждается в каких-то глобальных изменениях, многое уже сделано, но «домашнее задание» от президента в этой области будет выполнено. Об этом сказал журналистам министр образования Андрей Иванец после совещания у президента, передает БелТА.
По словам министра образования, в последние годы намного больше и разнообразнее стал перечень разрешенных блюд в школьных столовых, в трети школ проведена модернизации пищеблоков, школьные повара повышают квалификацию.
«Школьники имеют возможность получить даже те блюда, которые ранее невозможно было представить в школьных столовых», — подчеркнул министр.
На вопрос, стоит ли ждать в ближайшее время каких-то глобальных изменений в организации школьного питания, Андрей Иванец ответил отрицательно.
По его словам, в школах питаются более миллиона школьников, угодить каждому невозможно, это даже в семье очень сложно сделать. Поэтому какое-то количество отходов допустимо, но в целом оно должно снижаться. Над этим, как отметил министр, еще предстоит поработать.
Что касается усиления контроля над школьным питанием, то Андрей Иванец сказал: «Президент дал нам поручение, “домашнее задание”. И министр образования идет его выполнять. Когда выполнит, доложит главе государства и потом все расскажет».
Кстати, Александр Лукашенко высказался об организации питания детей в школах: «Невозможно проконтролировать, особенно воровство».
Кроме того, президент сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы: «Отходов половина. Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, а пища была не остывшей?».