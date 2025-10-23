В Самаре власти ответили на вопрос о залпах салютов и их возможном запрете

Жители Самары возмущены большим количеством фейерверков в вечернем небе над городом, в частности, в районе Волгаря и Южного города. Поступают даже предложения запретить их на законодательном уровне. Дискуссия на эту тему разыгралась в комментариях под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева.