В Самаре власти ответили на вопрос о залпах салютов и их возможном запрете

Жители Самары возмущены большим количеством фейерверков в вечернем небе над городом, в частности, в районе Волгаря и Южного города. Поступают даже предложения запретить их на законодательном уровне. Дискуссия на эту тему разыгралась в комментариях под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева.
«Законодательством фейерверки не запрещены. Вместе с тем, многие жители отказываются от использования пиротехнических изделий», — прокомментировала пресс-служба администрации Волжского района.
Впрочем, многие уверены, что запрещать салюты не стоит, ведь фейерверк — это красивое зрелище и кульминация многих праздников.