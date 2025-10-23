В Кузбассе определили победителя этапа программы «Серебряный старт»

Защита бизнес-проектов участников регионального этапа федеральной грантовой программы «Серебряный старт» прошла в Кемерове в центре «Мой бизнес». Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Кузбасса.
«Опыт, который есть у участников программы, бесценен. Важно научить людей, которые хотят открыть свое дело, правильно применять его так, чтобы создать спрос на рынке. Подобные обучающие проекты помогают гражданам “серебряного” возраста узнать о новых тенденциях и механизмах в сфере бизнеса, о том, как стать востребованным у целевой аудитории. Участники “Серебряного старта” в Кузбассе — крайне активные люди, которые точно знают, чем хотят заниматься на пенсии. Своим вниманием и тягой к обучению они показывают, что заняться своим делом можно в любом возрасте», — отметил губернатор региона Илья Середюк.
На протяжении недели 16 участников «серебряного» возраста прошли ряд курсов, дающих базовые знания для запуска своего дела. Победителем регионального этапа стала Надежда Липатова из Осинников. Генеральный партнер программы «X5 Клуб» вручил победительнице грант в размере 150 тыс. рублей. Женщина планирует потратить деньги на развитие своей мастерской по возрождению народных промыслов. В ней будут создавать изделия из бересты, войлока и глины. Помимо этого, она планирует начать обучать своему делу и проводить мастер-классы для детей. Позже победитель регионального этапа примет участие в онлайн-голосовании за право представить регион на федеральном этапе и побороться за грант в размере 500 тыс. рублей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.