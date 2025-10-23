В Кузбассе определили победителя этапа программы «Серебряный старт»

«Опыт, который есть у участников программы, бесценен. Важно научить людей, которые хотят открыть свое дело, правильно применять его так, чтобы создать спрос на рынке. Подобные обучающие проекты помогают гражданам “серебряного” возраста узнать о новых тенденциях и механизмах в сфере бизнеса, о том, как стать востребованным у целевой аудитории. Участники “Серебряного старта” в Кузбассе — крайне активные люди, которые точно знают, чем хотят заниматься на пенсии. Своим вниманием и тягой к обучению они показывают, что заняться своим делом можно в любом возрасте», — отметил губернатор региона Илья Середюк.