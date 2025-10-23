«Диарея и рвота»: омичам категорически не рекомендуют кушать красивые ягоды

«Пока холодный ветер срывает листву с деревьев, под ними красуется своими плодами снежноягодник белый. Его невесомые гроздья выглядят почти волшебно! На фоне темной листвы, воздушные круглые ягодки, словно покрытые инеем капли, встречают наступающие холода без страха! Даже когда листья опадут, гроздья еще долго будут висеть, радуя глаз! Ягоды снежноягодника ЯДОВИТЫ для человека. Они могут вызвать расстройство пищеварения и рвоту. Будьте осторожны, если у вас есть маленькие дети!», — говорится в сообщении телеграм-канала «Управление по охране животного мира».