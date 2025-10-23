На нарах с комфортом: в Казани готов к открытию новый следственный изолятор

В столице Татарстана практически готов к открытию новый следственный изолятор. Современный комплекс СИЗО разместился на площади более 15 гектаров, он находится в Авиастроительном районе и рассчитан на 1 тысячу мест. Комплекс включает в частности КПП, административное здание, шесть режимных корпусов. Для женщин и несовершеннолетних подследственных предусмотрены отдельные корпуса. Есть также корпус кинологической службы. На территории СИЗО созданы условия для подготовки личного состава. В спортивном корпусе есть в том числе тир и тренажерный зал. Камеры в режимных корпусах есть как одиночные, так и двухместные, и четырехместные. Предусмотрены отдельные туалетные кабинки, раковина, холодильник, радио и телевизор. Фото нового СИЗО — в нашей фотогалерее.