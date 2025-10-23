Ричмонд
В Калининграде на год ограничат движение на ключевых магистралях

С 31 октября 2025 года в Калининграде вводится годовой режим ограничения движения на участке Гвардейского проспекта от набережной Маршала Баграмяна до улицы Генерала Буткова.

Источник: РИА "Новости"

Три полосы движения будут полностью закрыты для транспорта.

Одновременно продлевается организация одностороннего движения по улице Маршала Баграмяна между улицей Савенко и Гвардейским проспектом. Все ограничения связаны со строительством нового мостового сооружения.

Подрядная организация ООО «БТС-МТ» несет полную ответственность за обустройство объездных путей, установку дорожных знаков и ограждений, а также за обеспечение безопасности пешеходов и транспортных средств на протяжении всего периода строительных работ.