В Калининграде на год ограничат движение на ключевых магистралях

Три полосы движения будут полностью закрыты для транспорта.
Одновременно продлевается организация одностороннего движения по улице Маршала Баграмяна между улицей Савенко и Гвардейским проспектом. Все ограничения связаны со строительством нового мостового сооружения.
Подрядная организация ООО «БТС-МТ» несет полную ответственность за обустройство объездных путей, установку дорожных знаков и ограждений, а также за обеспечение безопасности пешеходов и транспортных средств на протяжении всего периода строительных работ.