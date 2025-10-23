В Адыгее прошел турнир по киберспорту

Турнир по дисциплине Counter-Strike 2, организованный в процессе реализации национального проекта «Молодежь и дети», завершился в Адыгее. Об этом сообщили в региональном многофункциональном молодежном центре «Молодежь Адыгеи».
Соревнования объединили 20 команд и более 100 участников из республики и Абхазии. В течение нескольких игровых дней киберспортсмены демонстрировали высокий уровень подготовки, стратегическое мышление и командную работу.
Турнир стал не просто состязанием, а площадкой для общения, обмена опытом и развития молодежного киберспорта в регионе. Победители получили памятные медали и игровые устройства, которые помогут им совершенствовать навыки и готовиться к новым соревнованиям.
«Подобные турниры вдохновляют и объединяют. Мы видим, как молодежь проявляет себя — не только в спорте или учебе, но и в таких современных направлениях, как киберспорт», — отметили организаторы мероприятия.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.