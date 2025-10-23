В Петербурге блогер пыталась поджечь полицейских из-за мошенников

21 октября в своем Telegram-канале Чистякова объясняла, чем отличаются разные статьи уголовного кодекса. Возможно, в этот момент она уже общалась с мошенниками. Судя по ее соцсетям, она даже вела научную деятельность, связанную с юриспруденцией. 26 августа блогер выложила фотографию своего загранпаспорта и пошутила, что это магшот — портрет преступника, который делают после его ареста. В комментариях ее подписчики указали, что юрист «как в воду глядела». Год назад Чистякова в видео ~объясняла, как манипулируют преступники, рассказывала о мифах в преступлениях и в целом много говорила о психологии~, но эти знания не помогли ей самой не стать жертвой мошенников.