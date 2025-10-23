В поселке Колышлей Пензенской области состоится акция «Онкопатруль»

Региональный этап информационно-просветительского проекта «Онкопатруль», направленного на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний, пройдет 19 ноября в поселке Колышлей Пензенской области. Это соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Основная цель «Онкопатруля» — информирование населения о необходимости регулярных профилактических осмотров и формирование культуры здорового образа жизни. В поселке врачи областного онкологического клинического диспансера проведут обследования сотрудников предприятий Колышлейского района. Для медицинских работников Колышлейской районной больницы организуют мастер-классы.
Кроме того, врачи осмотрят население Колышлейского района, а специалисты Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с онкологами проведут для жителей лекции по вопросам онкологической настороженности. Сейчас проходит анкетирование сотрудников предприятий: птицефабрики «Колышлейская», компаний «ЭЛЕВАТОР», «Красная горка» и сельскохозяйственного производственного кооператива «Родные просторы».
«Анкетирование включает сбор информации о факторах риска рака: курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, недостаток физической активности, семейный анамнез, условия труда и жизни, а также возраст. Анкета помогает выявить группы риска для последующей профилактической работы и, при необходимости, [дать] направления на консультации и дополнительные обследования», — сказал главный врач областного онкологического клинического диспансера Антон Столяров.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.