Водоросли из Енисея помогут создать биосистемы очистки выхлопов заводов от СО2

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские исследователи обнаружили, что микроводоросли вида Tribonema minus, обитающие в водах сибирской реки Енисей, способны в десятки раз активнее поглощать углекислый газ из аналога выхлопов промышленных предприятий, чем наземные растения. Это позволит использовать данных обитателей рек для снижения выбросов СО2, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Микроводоросли оказались способны захватывать до 30% углекислого газа при его высокой концентрации в окружающей их среде, что в десятки раз больше, чем поглощают наземные растения в таких же условиях. Благодаря этому исследованные микроорганизмы можно использовать для снижения выбросов углекислого газа от промышленных предприятий и других мер по борьбе с изменением климата», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришла группа российских исследователей, возглавляемая руководителем отдела реализации научных проектов и трансфера технологий Института физиологии растений РАН (Москва) Николам Лобусом, при изучении способности двух видов енисейских водорослей — зеленой микроводоросли Desmodesmus armatus и желто-зеленой микроводоросли Tribonema minus — поглощать углекислый газ.
Как объясняют исследователи, микроскопические обитатели рек, озер, морей и других регионов гидросферы способны поглощать углекислый газ и преобразовать его в различные питательные вещества значительно быстрее, чем это делают высшие растения. Это делает их интересными кандидатами на роль поглотителей СО2 и источников биомассы и различных реагентов для промышленности, однако для подобного использования водорослей необходимо понимать, в каких условиях они лучше всего растут, а также как они адаптируются к переменам параметров среды.
Руководствуясь этой идеей, российские исследователи изучили то, как оба вида микроводорослей росли в среде, в которой концентрация СО2 варьировалась от обычного для атмосферы показателя (0,04%) до повышенной концентрации (1,5%), характерной для выхлопов некоторых типов промышленных предприятий. Проведенные учеными наблюдения показали, что обе водоросли по-разному адаптируются к таким условиям, несмотря на их схожую природную среду обитания.
Так, водоросли вида Desmodesmus armatus хорошо росли и в 1,6 раза эффективнее поглощали углекислый газ при его низких концентрациях, тогда Tribonema minus были лучше приспособлены к жизни в биореакторах с повышенной долей СО2. В таких условиях данные микроводоросли захватывали примерно 30% этого газа — вдвое выше аналогичного параметра для Desmodesmus armatus, что делает их перспективным кандидатом для использования в системах очистки выхлопных газов, подытожили ученые.