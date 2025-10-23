Водоросли из Енисея помогут создать биосистемы очистки выхлопов заводов от СО2

Как объясняют исследователи, микроскопические обитатели рек, озер, морей и других регионов гидросферы способны поглощать углекислый газ и преобразовать его в различные питательные вещества значительно быстрее, чем это делают высшие растения. Это делает их интересными кандидатами на роль поглотителей СО2 и источников биомассы и различных реагентов для промышленности, однако для подобного использования водорослей необходимо понимать, в каких условиях они лучше всего растут, а также как они адаптируются к переменам параметров среды.