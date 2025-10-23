Суд изъял имущество экс-главы Плеса Шевцова на сумму свыше 1 млрд рублей

Экс-глава Плеса Ивановской области, долларовый миллионер Алексей Шевцов оформил на свою семью почти 150 объектов городской недвижимости. Их совокупная площадь сопоставима с размерами Плесского музея-заповедника. Многие объекты сначала формально записывались на его брата, а впоследствии распределялись между другими родственниками, подчеркнула прокуратура. Шевцов назвал речь прокурора хамской и заявил, что ожидал получить почетную грамоту.
Бывший мэр города Плеса Приволжского района Ивановской области Алексей Шевцов оформил на свою семью больше двух третей городской недвижимости. Об этом заявил прокурор региона Андрей Жугин в ходе прений по делу о взыскании более миллиарда рублей с экс-главы города.
«~Коррупционно нажитое имущество “пряталось по карманам” близких родственников~. Многие объекты сначала формально записывались на брата Шевцова, а впоследствии распределялись между другими родственниками для создания видимости добросовестного приобретения», — цитирует его РИА Новости.
На родственников Шевцова было записано почти 150 объектов городского недвижимого имущества. Их совокупная площадь, по словам Жугина, ~сопоставима с размерами Плесского музея-заповедника — он занимает территорию в 78 га~.
Прокурор подчеркнул, что бывший градоначальник поставил «интересы собственного обогащения превыше интересов города и горожан». Шевцов в свою очередь заявил суду, что в позиции прокуратуры «не было ни слова правды» и процесс на этом основании «можно было закончить за пять минут», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
«Это редкий случай: владелец десятка-другого миллионов долларов решает вложить все в избушки и развитие местного общепита. Феноменальный итог: вместо премии и почетной грамоты в предпенсионном возрасте получить хамскую речь прокурора», — сказал он.
62-летний бизнесмен сообщил, что в 2005 году «имел неосторожность» вложить в Плес все деньги, которые у него были, и в течение 20 лет проводил в городе фестивали, не участвуя при этом в государственных программах.
Однако суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил исковые требования: взыскал незаконно полученные доходы, обратил в собственность государства доли участия в коммерческих организациях и объекты недвижимости. По информации «Осторожно, новости», Шевцов лишился гостевых домов, ресторанов и кофейни.
Исковое заявление было направлено в конце сентября.
Монополизация рынка и участок за 500 рублей.
Шевцов «фактически монополизировал» рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания, будучи местным депутатом и главой Плеса в 2005—2015-х годах, сообщила областная прокуратура.
«В бизнес-активность Шевцова были вовлечены его родственники и доверенные лица, а также организована сеть взаимосвязанных юридических лиц», — уточнили в ведомстве.
Для получения прибыли были оформлены права на более сотни объектов недвижимости в Плесе, полученных в том числе из государственной и муниципальной собственности. Общий доход от незаконной деятельности превысил 1 млрд рублей.
Прокуратура обратила внимание, что ~годовые бюджеты Плесского поселения на финансирование городской инфраструктуры и социальное обеспечение во время руководства Шевцова были кратно меньше~ и исчислялись лишь десятками миллионов рублей.
Некоторые земельные участки в центральной части и на набережной Плеса предоставлялись экс-мэру в обход конкурсных процедур и с грубыми нарушениями генерального плана, а также правил землепользования и застройки, подчеркнули в надзорном органе. У Шевцова и его подельников уже истребовали земельные участки, общая площадь которых превысила 26 га.
«Один из ценных земельных массивов на берегу реки Волги площадью более 20 га был получен компанией иноагента Шевцова в аренду чуть более чем за 500 рублей в год», — рассказали в ведомстве.
Также по искам прокуратуры были истребованы участки, первоначально предоставленные компании Шевцова бывшим главой Приволжского района Сергеем Сычевым. Впоследствии Сычева привлекли к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями по факту получения от компании Шевцова земельных участков в пользу своих родственников.
Чем известен Шевцов?
Шевцов родился 25 апреля 1963 года в Орске Оренбургской области в семье учительницы и инженера. В 1980-м закончил среднюю школу с золотой медалью, а спустя пять лет — экономический факультет МГУ имени Ломоносова с отличием. В 1988-м окончил аспирантуру МГУ, а через год получил степень кандидата экономических наук.
В 1990—1992-х работал старшим научным сотрудником Института США и Канады Академии наук СССР (России), в 1992−1094-х — президентом ЗАО «Нефтяной инвестиционный дом», в 1994—1996-х — директором департамента ценных бумаг Оренбургской нефтяной акционерной компании".
В 1997—2005-х возглавлял совет директоров Южно-Уральского машиностроительного завода — одного из крупнейших российских предприятий тяжелого машиностроения.
С 2005-го по 2015-й был депутатом совета Плесского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области. В 2010—2011-х — глава Плеса. Развивал город в рамках проекта «Потаенная Россия».
~10 октября 2025 года Шевцова признали иноагентом~. В частности, ему вменили участие в качестве респондента в мероприятиях на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом, и распространение фейков о решениях и политике российских властей.