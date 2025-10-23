Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове нашли пропавшего на улице подростка

Ростовские полицейские помогли мужчине найти его пропавшего сына.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полицейские нашли подростка, которого безуспешно искал отец. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Оказалось, мужчина обратился за помощью после того, как его ребенок ушел гулять и не вернулся. Мальчика быстро разыскали, а в отношении родителя составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ).

В полиции добавили, что с самим школьником все в порядке. Никаких противоправных действий в его отношении не совершали.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.