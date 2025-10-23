В Ростове нашли пропавшего на улице подростка

Оказалось, мужчина обратился за помощью после того, как его ребенок ушел гулять и не вернулся. Мальчика быстро разыскали, а в отношении родителя составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ).