В Ростове нашли пропавшего на улице подростка

В Ростове-на-Дону полицейские нашли подростка, которого безуспешно искал отец. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
Оказалось, мужчина обратился за помощью после того, как его ребенок ушел гулять и не вернулся. Мальчика быстро разыскали, а в отношении родителя составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ).
В полиции добавили, что с самим школьником все в порядке. Никаких противоправных действий в его отношении не совершали.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.