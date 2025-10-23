Выпускники школ Севастополя сдадут нормативы ГТО

Акция «ГТО — выпускникам Севастополя» специально для школьников 9 и 11 классов пройдет 28 и 29 октября в Севастополе. Событие способствует достижению целей госпрограммы «Спорт России», сообщили в управлении спорта города.
Мероприятие состоится на легкоатлетическом стадионе 200-летия Севастополя (Стрелецкий спуск, 1). В программе испытаний — бег на короткие и длинные дистанции, прыжок в длину с места, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, сгибание и разгибание рук и наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.
Для участия в акции необходимо подать заявку на электронную почту gtosevsport6@mail.ru до 24 октября, а также иметь при себе паспорт и медицинскую справку о группе здоровья. Также должен быть активирован УИН (уникальный идентификационный номер) на сайте gto.ru через «Госуслуги». Отметим, что успешная сдача нормативов позволит получить дополнительные баллы к экзаменам перед поступлением в вузы.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.