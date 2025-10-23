Выпускники школ Севастополя сдадут нормативы ГТО

Для участия в акции необходимо подать заявку на электронную почту gtosevsport6@mail.ru до 24 октября, а также иметь при себе паспорт и медицинскую справку о группе здоровья. Также должен быть активирован УИН (уникальный идентификационный номер) на сайте gto.ru через «Госуслуги». Отметим, что успешная сдача нормативов позволит получить дополнительные баллы к экзаменам перед поступлением в вузы.