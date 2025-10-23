Ричмонд
Более 60 ярмарочных площадок будут работать в городах и районах Башкирии

С 24 по 26 октября жителей республики ждут ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие дни, с 24 по 26 октября, во многих районах и городах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщили в министерстве торговли и услуг республики, такие мероприятия запланированы в сорока муниципальных образованиях региона.

На ярмарках можно будет купить свежие и натуральные продукты, произведенные местными фермерами и сельхозпредприятиями. Всего за три дня будет работать 65 специально организованных торговых площадок.

Полный список адресов, по которым пройдут ярмарки, а также контактная информация размещены на официальном сайте министерства торговли Башкирии.

