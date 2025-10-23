Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году

Также с 2026 года планируется расширение объема медицинской помощи для семей военнослужащих, числящихся пропавшими без вести в ходе специальной военной операции. Еще одним шагом к модернизации системы здравоохранения станет использование беспилотников. Дроны будут задействованы для доставки медикаментов, биоматериалов и других медицинских грузов. Впервые расходы на эти услуги включат в тариф ОМС, что позволит обеспечить их финансирование за счет системы обязательного страхования.