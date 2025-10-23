В Балее в Забайкалье обустроили сквер

Сквер на улице Геологов благоустроили в городе Балее Забайкальского края. Работы выполнили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Балейского муниципального округа.
На территории специалисты заменили ограждение, смонтировали освещение и навес для игры в настольный теннис. Помимо этого, на территории сделали мини-футбольное поле и уложили там покрытие. Еще рабочие установили трибуну, лавочки и урны для комфортного пребывания жителей в сквере.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.