В Балее в Забайкалье обустроили сквер

На территории специалисты заменили ограждение, смонтировали освещение и навес для игры в настольный теннис. Помимо этого, на территории сделали мини-футбольное поле и уложили там покрытие. Еще рабочие установили трибуну, лавочки и урны для комфортного пребывания жителей в сквере.