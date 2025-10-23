Еще 2 музея Алтайского края приобретут новое оборудование

Каменский районный краеведческий музей и Государственный художественный музей Алтайского края в 2026 году станут участниками национального проекта «Семья». Они получат финансовую поддержку на покупку технического оснащения, сообщили в региональном министерстве культуры.
Музей в городе Камень-на-Оби обновит постоянную экспозицию «Каменцы в истории России», которая была создана еще в 1982 году. Выставка знакомит посетителей с подвигами участников Великой Отечественной и Гражданской войн, локальных конфликтов и специальной военной операции. В учреждение приобретут современные витрины, интерактивный стол, голографическую 3D-пирамиду, манекены и тактильно-звуковые таблички для людей с ограниченными возможностями. После модернизации в обновленном зале планируют проводить тематические классные часы, уроки мужества, экскурсии, конкурсы, встречи с участниками военных действий.
Государственный художественный музей на федеральные средства планирует приобрести металлические стеллажи для вертикального хранения картин, а также драйверы большой вместительности для хранения листового материала. На новых стеллажах удастся разместить более 200 произведений различного формата, а также произведения народного художника России Виктора Калинина. Кроме того, для музея планируют купить оборудование для обеспечения сохранности коллекции медного литья, насчитывающей свыше 250 единиц.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.