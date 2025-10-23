Еще 2 музея Алтайского края приобретут новое оборудование

Музей в городе Камень-на-Оби обновит постоянную экспозицию «Каменцы в истории России», которая была создана еще в 1982 году. Выставка знакомит посетителей с подвигами участников Великой Отечественной и Гражданской войн, локальных конфликтов и специальной военной операции. В учреждение приобретут современные витрины, интерактивный стол, голографическую 3D-пирамиду, манекены и тактильно-звуковые таблички для людей с ограниченными возможностями. После модернизации в обновленном зале планируют проводить тематические классные часы, уроки мужества, экскурсии, конкурсы, встречи с участниками военных действий.