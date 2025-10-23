Конференция «Войти в ИТ может каждый» собрала в Челябинске 200 человек

Профориентационная конференция «Войти в ИТ может каждый» прошла в Уральском региональном колледже в Челябинске и собрала 200 учащихся учреждения. Такие мероприятия соответствуют целям национального проекта «Кадры», сообщили в главном управлении по труду и занятости населения области.
На мероприятии присутствовали будущие программисты, системные администраторы и специалисты по информационной безопасности. Конференция стала площадкой для знакомства с реальными кейсами из ИТ-индустрии, обсуждения современных цифровых трендов и получения практических советов по трудоустройству. Особое внимание участники уделили вопросам построения карьерной стратегии и самопрезентации.
Наталья Ишмухаметова, главный специалист отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, рассказала, как эффективно использовать портал «Работа России» для поиска стажировок, практик и первой работы. Она также поделилась рекомендациями по составлению резюме, подготовке к собеседованию и развитию востребованных у работодателей навыков.
«Служба занятости населения — это современное пространство для решения задач построения карьеры и успешного трудоустройства. Мы организуем ярмарки вакансий, обучаем навыкам самопрезентации и составления резюме, а также подбираем как постоянные, так и временные вакансии, в том числе в высокотехнологичных отраслях», — сообщила Наталья Ишмухаметова.
Отметим, что Служба занятости Челябинской области регулярно проводит профориентационные мероприятия: карьерные тренинги, тестирования, экскурсии на предприятия и консультации по адаптации в профессиональной среде. За информацией о мерах поддержки и сервисах службы занятости можно обратиться по телефону горячей линии 8−800−444−80−88 или в сообщества центров занятости населения региона.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.