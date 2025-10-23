Экс-чиновник администрации Выборгского района скончался в Египте на отдыхе

Во время отдыха в Египте скончался бывший начальник отдела районного хозяйства и благоустройства администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Владимир Шабаров. Об этом сообщает КП-Петербург.
По словам очевидцев, трагедия произошла во время купания в море. Шабаров отдыхал с женой и детьми. В момент инцидента сын попросил отца помочь ему выйти из воды. Мужчина подал руку, после чего внезапно упал. По предварительной версии, у него произошёл сердечный приступ. Спасти его не удалось.
Близкие и бывшие коллеги Шабарова собирают средства для транспортировки тела в Петербург.
Владимир Шабаров занимал должность начальника отдела районного хозяйства и благоустройства администрации Выборгского района до 2024 года. Он курировал вопросы благоустройства территории, занимался проектами по очистке Суздальских озёр и ликвидации несанкционированных свалок.
Шабаров покинул должность после ухода из администрации заместителя главы Арины Артемовой, под руководством которой работал.