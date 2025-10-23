Экс-чиновник администрации Выборгского района скончался в Египте на отдыхе

По словам очевидцев, трагедия произошла во время купания в море. Шабаров отдыхал с женой и детьми. В момент инцидента сын попросил отца помочь ему выйти из воды. Мужчина подал руку, после чего внезапно упал. По предварительной версии, у него произошёл сердечный приступ. Спасти его не удалось.