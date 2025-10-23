На Ставрополье план по вводу жилья в эксплуатацию перевыполнен почти на 30%

Лидирующее место среди возведенного жилья в крае в этом году занимают частные дома. Уже построено более 1 млн кв. м индивидуального жилья и 592 тыс. кв. м многоквартирных домов, что на 14% больше аналогичного показателя прошлого года. По итогам девяти месяцев 2025 года Ставропольский край по объему ввода жилья в эксплуатацию занимает 13-е место по России и 1-е по Северо-Кавказскому федеральному округу. Всего до 2030-го в регионе должно быть построено свыше 8 млн кв. м жилья, целевой показатель реализован уже на 20%.