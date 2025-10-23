Ричмонд
На Ставрополье план по вводу жилья в эксплуатацию перевыполнен почти на 30%

Лидирующее место в застройке этого года занимают частные дома.

Свыше 1,6 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Ставропольском крае за январь-сентябрь 2025 года. Плановый показатель, утвержденный для региона в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», выполнен почти на 130%, сообщили в правительстве края.

«Положительная динамика по строительству жилья в крае сохраняется последние годы. Активно возводят как многоквартирные дома, так и частные. Изменения в законодательстве позволили полностью обезопасить покупку недвижимости в рамках долевого строительства, с 2025 года похожая практика стала применяться и для индивидуального жилищного строительства», — отметил министр строительства и архитектуры региона Андрей Уваров.

Лидирующее место среди возведенного жилья в крае в этом году занимают частные дома. Уже построено более 1 млн кв. м индивидуального жилья и 592 тыс. кв. м многоквартирных домов, что на 14% больше аналогичного показателя прошлого года. По итогам девяти месяцев 2025 года Ставропольский край по объему ввода жилья в эксплуатацию занимает 13-е место по России и 1-е по Северо-Кавказскому федеральному округу. Всего до 2030-го в регионе должно быть построено свыше 8 млн кв. м жилья, целевой показатель реализован уже на 20%.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.