Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 24 октября 2025

Свет частично отключат в Иркутске 24 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 24 октября 2025 коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», ограничения связаны с плановыми ремонтными работами на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 24 октября 2025.

Без удобств останется множество домов на улице Байкальской, Верхней Набережной, Ширямова, Декабрьских Событий, Ямской, Чапаева, Радищева, Багратиона, Бродского и других. Некоторым жителям и гостям города повезет чуть больше — работы продлятся всего около часа, да и то ночью. А вот некоторым придется провести без электричества практически весь день. Поэтому заранее стоит запастись всем необходимым и зарядить телефоны.

Более подробную информацию о том, где пройдет отключение света в Иркутске 24 октября 2025 можно узнать в фотокарточках ниже.

Фото: тг-канал «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 24 октября.