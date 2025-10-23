Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 24 октября 2025

Без удобств останется множество домов на улице Байкальской, Верхней Набережной, Ширямова, Декабрьских Событий, Ямской, Чапаева, Радищева, Багратиона, Бродского и других. Некоторым жителям и гостям города повезет чуть больше — работы продлятся всего около часа, да и то ночью. А вот некоторым придется провести без электричества практически весь день. Поэтому заранее стоит запастись всем необходимым и зарядить телефоны.