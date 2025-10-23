Более 700 участников соберутся в Челябинске на форуме педагогов

За два дня одновременно на семи площадках пройдут лекции, практикумы, круглые столы и пленарная дискуссия с экспертами, которые поделятся авторскими современными методиками. По некоторым направлениям будут организованы мастер-классы с участием детей. Эксперты покажут свою работу как с отдельными учениками, так и с целыми коллективами.