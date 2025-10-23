Более 700 участников соберутся в Челябинске на форуме педагогов

Форум педагогов дополнительного образования в сфере искусства Челябинской области состоится 25−26 октября в Челябинске. Мероприятие проведут в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
Среди участников форума будут руководители учреждений культуры, детских творческих коллективов, преподаватели студий, школ искусств, студенты профильных направлений. Их ждут встречи с 20 авторитетными экспертами из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла и Челябинска.
За два дня одновременно на семи площадках пройдут лекции, практикумы, круглые столы и пленарная дискуссия с экспертами, которые поделятся авторскими современными методиками. По некоторым направлениям будут организованы мастер-классы с участием детей. Эксперты покажут свою работу как с отдельными учениками, так и с целыми коллективами.
Тематические направления форума — актерское мастерство, народный, эстрадный, академический вокал, современный и народный танец, изобразительное искусство. По итогам каждому участнику, посетившему оба дня форума, вручат именной сертификат о прохождении обучения.
Мероприятия будут проходить в отеле Radisson Blu, а мастер-классы по хореографии — в досуговом центре «Территория искусства и спорта». Более подробная информация доступна по ссылке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.