Лукашенко ответил на предложения помочь семьям с одним-двумя детьми: «Мы не ОАЭ»

На совещании президента Беларуси Александра Лукашенко с правительством 23 октября речь зашла о помощи молодежи, молодым семьям. В частности, Совмин внес на рассмотрение проект указа «О мерах поддержки молодежи», цель которого — создать условия для привлечения и сохранения молодых кадров на предприятиях (здесь об этом подробнее).
На фрагменте видео, опубликованном в телеграм-канале «Пул Первого», Александр Лукашенко предложил определиться, в чем должна выражаться помощь государства молодежи, и поставить точку в этом вопросе.
«Я смотрю — начиная от зарплаты и получения жилья, бесплатные поездки, разъезды, автомобили, бензин, керосин… Давайте за счет государства поможем молодежи. Вы что с ума сошли, где мы это все возьмем? Молодой человек он что старик, не может заработать? Мы должны создать условия чтобы молодежь заработала», — подчеркнул президент.
По словам Александра Лукашенко, в Беларуси молодежь может зарабатывать и решать свои семейные проблемы. Помощь оказывается многодетным семьям, и это правильно.
Но, как отметил президент, к нему выходят с предложениями в таком же объеме, как и многодетным, оказывать помощь семьям с одним-двумя детьми.
«Вы что с ума посходили? Послушайте, мы не Объединенные Арабские Эмираты, где оглоблю в землю сунул — нефть пошла и не Катар, где сунул палку в песок — газ. Нам все надо заработать руками», — подчеркнул глава государства.
По его словам, государство помогает некоторым категориям белорусов, но за счет работающих.
«Скоро четыре миллиона работающих согнуться, на четвереньки встанут и будут телепаться. Мы им не сможем зарплату нормальную платить. Кто будет работать? Откуда возьмем деньги? Давайте возвращаться к реалиям сегодняшнего дня и понимать, чего это стоит», — эмоционально заметил президент.
Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь покупает сырье для производства готовых изделий и всегда будет покупать.
«Бог в этом плане нас обделил. Так давайте будем исходить из реалий, а не забрасывать сюда: давай льготы, льготы, льготы. Еще раз подчеркиваю: не потому что я противник этого, а потому что у нас эти льготы нечем льготировать. А те, кто сегодня работает, вы что готовы со своей зарплаты взять и половину отдать на льготы кому-то? Не готовы», — констатировал президент.
Кстати, на этом же совещании Александр Лукашенко сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы: «Отходов половина. Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, а пища была не остывшей?».