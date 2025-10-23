Лукашенко ответил на предложения помочь семьям с одним-двумя детьми: «Мы не ОАЭ»

«Бог в этом плане нас обделил. Так давайте будем исходить из реалий, а не забрасывать сюда: давай льготы, льготы, льготы. Еще раз подчеркиваю: не потому что я противник этого, а потому что у нас эти льготы нечем льготировать. А те, кто сегодня работает, вы что готовы со своей зарплаты взять и половину отдать на льготы кому-то? Не готовы», — констатировал президент.