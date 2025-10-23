В Набережных Челнах состоялся Всероссийский конкурс «Планета Будущего»

Ежегодный Всероссийский фестиваль-конкурс «Планета Будущего» прошел 15−16 октября на базе детского сада № 98 «Планета детства» в городе Набережные Челны, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан. Мероприятие позволило юным участникам проявить себя и узнать о своих талантах для дальнейшего образовательного роста, что соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».
Фестиваль проводится уже четвертый год. В этом году в нем приняли участие 305 дошкольников и учеников начальных классов, а также 179 педагогов из разных регионов России (Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска, Альметьевска, Кукмора, Тукаевского и Сармановского районов Татарстана, Улан-Удэ, Москвы, Екатеринбурга, Калининградской области и Краснодарского края). Два дня проходили очные соревнования, в которых приняли участие 23 группы дошкольных учреждений, 4 школьные и 15 семейных команд из Республики Татарстан. Они проходили испытания в технических лабораториях по направлениям: робототехника, программирование, 3D- моделирование, мультипликация, исследование и электроника.
Также были организованы мастер-классы по нейротехнологиям, виртуальной реальности и изготовлению значков от детского технопарка «Кванториум». Все участники награждены дипломами, медалями и призами.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.