В Набережных Челнах состоялся Всероссийский конкурс «Планета Будущего»

Фестиваль проводится уже четвертый год. В этом году в нем приняли участие 305 дошкольников и учеников начальных классов, а также 179 педагогов из разных регионов России (Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска, Альметьевска, Кукмора, Тукаевского и Сармановского районов Татарстана, Улан-Удэ, Москвы, Екатеринбурга, Калининградской области и Краснодарского края). Два дня проходили очные соревнования, в которых приняли участие 23 группы дошкольных учреждений, 4 школьные и 15 семейных команд из Республики Татарстан. Они проходили испытания в технических лабораториях по направлениям: робототехника, программирование, 3D- моделирование, мультипликация, исследование и электроника.